Želijo si igrišča za kriket

Župan iz Turjaka Enrico Bullian je s podporo občin Škocjan in Štarancan poslal deželni vladi in deželnemu odboru CONI pismo, s katerim je opozoril na potrebo po izgradnji igrišča za kriket v Laškem. Bullian je opozoril, da v Tržiču in okolici že leta živi bangladeška skupnost, ki šteje preko pet tisoč članov. Med njimi je veliko mladih, ki bi radi igrali kriket, najbolj razširjeni šport v Bangladešu. Bullian je pozval deželo in odbor CONI, naj skupaj z občinami iz Laškega evidentirata območje, kjer bi lahko uredili igrišče za kriket.

