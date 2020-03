Ženska padla v jašek

V ponedeljek nekaj minut po 19. uri je v jašek na gradbišču trgovskega centra Supernova v Novi Gorici padla 64-letna ženska. Policisti, ki so prispeli na kraj nesreče, so ugotovili, da je ženska prečkala gradbišče krožišča, ki je bilo ustrezno zavarovano z ovirami, trakom, vrvico z zastavicami in s prometnimi znaki, ki prepovedujejo pešcem dostop do delovišča. Pri hoji po gradbišču je ženska stopila na odtočni jašek v izgradnji, ki še nima narejenega pokrova in je pokrit z deskami. Deske so se pod njo zlomile, zato je padla v jašek in se poškodovala. Kasneje so jo zdravniško oskrbeli v šempetrski bolnišnici.