Ženskam poziv k prijavi nasilja

Ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami policija opozarja, da gre na žalost za pojav, ki je razširjen tudi v goriški pokrajini. Med lanskim letom so policisti na Goriškem našteli 18 primerov zalezovanja, medtem ko jih je bilo od januarja do septembra letos trinajst. Lani so ob tem našteli 41 primerov nasilja v družini, v prvih devetih mesecih letošnjega leta pa 25. Med lanskim letom so obravnavali tudi štirinajst primerov spolnega nasilja, od januarja do septembra letos pa pet. Policisti pozivajo žrtve nasilja, naj prijavijo storilce in naj zaprosijo za pomoč.