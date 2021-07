Zgodba Bele Tulpe naposled zaživela v videoposnetku

Zgodba o Beli Tulpi in njeni ljubezni je zaživela v videoposnetku. Minulo nedeljo so na YouTube kanalu in Facebook strani Glasbene matice FJK objavili glasbeno pravljico Zaljubljeni tulipan. S posnetkom se je zaključil projekt, ki je se na pobudo profesorice in dirigentke Ambre Cossutta začel že v šolskem letu 2019/20, a ga zaradi pandemije niso uspeli speljati do konca. Skupinskim vajam so morali dobiti alternativo, tako da so se med letošnjim šolskim letom odločili za pripravo videoposnetka. V glasbeni pravljici, ki jo je leta 2013 v rimanih verzih napisala pesnica Bina Štampe Žmavc, nastopajo učenci goriške podružnice Glasbene matice, ki so poskrbeli tako za petje in glas pravljičnih junakov kot za glasbeno podlago. Ob glasbi se na video posnetku vrtijo ilustracije Sandre Crasnich Kump.