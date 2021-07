Zgodba vojaka povezovala

Zgodba o vojaku je na meji združila glasbenike in umetnike z najrazličnejših koncev sveta. Na Trgu Evrope - Transalpina je v soboto zaživela Zgodba vojaka (Histoire du Soldat) ruskega skladatelja Igorja Stravinskega. Dramsko uprizoritev italijanskega igralca Luigija Maia je spremljala komorna zasedba Glasbene matice, ki jo je ob tej priložnosti vodil Japonec Hirofumi Yoshida. Ob začetku glasbene produkcije, ki je nastala v sklopu festivala Piccolo Opera festival, sta številno občinstvo na skupnem trgu obeh Goric pozdravila Gabriele Ribis, umetniški vodja festivala Piccolo Opera, in ravnatelj Glasbene matice Bogdan Kralj. Sobotno uprizoritev so posvetili 50. obletnici smrti ruskega skladatelja.

Ruska opera pripoveduje zgodbo o vojaku, ki se vrača z bojišča s staro, razglašeno violino. Na poti sreča hudiča, ki mu v zameno za violino ponudi knjigo, ki lahko uresniči vse sanje. Nato se spet odpravi na pot in pride v kraljestvo, kjer z glasbo in plesom zapelje princeso in se z njo poroči. Srečnega zaključka pa ni, saj ga hudič odnese. Stravinski je opero napisal leta 1918, takoj po zaključku prve svetovne vojne in ob izbruhu pandemije španske gripe. V vlogi vojaka in vseh junakov, ki jih ta sreča na poti, je nastopil Luigi Maio, »glasbigralec«, ki je s spreminjanjem kostumov postavil na oder pravi »one man show«. Čeprav je opera bila v italijanščini, je Maio zrecitiral tudi nekaj stavkov v slovenščini. Igral je ob spremljavi komornega orkestra Glasbene matice, ki ga je sestavljalo sedem profesorjev in sodelavcev glasbene šole. Na violino je igrala Ambra Cossutta, na klavir Sebastiano Marzuglio, na fagot Serena Candolini, na trobento Uroš Pavlovič, na pozavno Erik Žerjal, na kontrabas Kevin Reginald Cook in na tolkala Patrick Quaggiato. K mednarodnemu duhu glasbene produkcije, ki je lahko odličen primer čezmejnih projektov v vidiku Evropske prestolnice kulture, je prispeval japonski Maestro Hirofumi Yoshida, ki je tudi umetniški vodja orkestra iz Bologne in festivala Japan Opera.