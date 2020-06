Zgorela nekdanja tovarna peletov

Goriški gasilci so danes ponoči posredovali v Koprivnem, kjer je v še nepojasnjenih okoliščinah zagorela zapuščena tovarna v Ulici Prat Grand. Šlo naj bi za obrat, v katerem so nekoč izdelovali lesene pelete. Goriško poveljstvo gasilcev je klic na pomoč prejelo okrog 2.40 ponoči, na prizorišče požara so se odpravili s tremi tovornjaki, nato pa so jim priskočili na pomoč tudi kolegi iz Vidma. Gasilci so v nekaj urah požar ovladali, pogorišče pa še vedno nadzorujejo. Na kraju požara so tudi karabinjerji.