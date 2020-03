Zimski lovopust podaljšali v pomlad

Zadnja marčna nedelja je običajno za sladkovodne ribiče iz Furlanije - Julijske krajine eden izmed najlepših dnevov v letu, saj se lahko po dolgem zimskem lovopustu končno spet vrnejo na bregove rek in potokov. Zaradi koronavirusa pa letos ne bo tako. Ribiči se jutri ne bodo smeli odpraviti na ribolov, marveč se morajo opremiti z dobro mero potrpežljivosti, saj bodo morali na začetek ribiške sezone še čakati.

Direktor deželnega ribiškega zavoda ETPI Francesco Miniussi je 20. marca izdal uredbo, s katero je preložil na kasnejši datum začetek nove ribiške sezone in obenem prepovedal ribolov v vodotokih južnega dela Furlanije - Julijske krajine, v katerih lahko ribiči namakajo svoje trnke čez vse leto.

Prepoved ribolova trenutno velja do 3. aprila, vendar gre pričakovati, da jo bodo na zavodu ETPI podaljšali, komaj bo državna vlada poskrbela za podaljšanje veljavnosti ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa.

Kdor bi se v tem času odpravil na ribolov, bi poskrbel za dvojno kršitev zakonov. Kot prvo bi kršil omejitve premikanja, ki veljajo na državni ravni, obenem bi storil prekršek zakonodaje s področja sladkovodnega ribištva, ki je na deželni ravni kaznovan z globo.

Od začetka marca so zaprti tudi vsi krajevni uradi zavoda ETPI, v katerih delijo letne dovolilnice, v katere ribiči pred začetkom ribolova vpišejo datum in kraj, zatem pa še morebitne vplenjene ribe. Ko so zaprli urade, so na spletu objavili obrazec, ki je začasno nadomeščal letno dovolilnico. »Od četrtka obrazci na naši spletni strani niso več na razpolago, saj nočemo povzročati nesporazumov. Ribolov je namreč trenutno prepovedan; ko bo spet mogoče loviti ribe, bo obrazec na spletu spet na razpolago,« so nam včeraj pojasnili na videmskem sedežu zavoda ETPI.

Še pred začetkom sezone je stopila v veljavo še ena upravna novost. Ribiči na dom niso prejeli poštne položnice (letno morajo za ribolov v vsej Furlaniji - Julijski krajini odšteti 60 evrov). Za plačilo lahko ribiči poskrbijo preko spleta; postopek traja le nekaj minut, vendar morajo biti v tem primeru opremljeni s kreditno kartico. Drugače lahko plačilo opravijo v bankah, trafikah in marketih, ki so opremljeni za tovrstna plačila. Vse potrebne informacije so kakorkoli na voljo na spletni strani zavoda ETPI, ki so jo v zadnjih časih posodobili, tako da je končno v koraku s časom.