Živijo v Koloradu, korenine imajo v Števerjanu

Ameriški potomci Jakinovih in Koršičevih iz Števerjana so v teh dneh na počitnicah v Sloveniji, kar so v soboto izkoristili za obisk rojstnih krajev svojih prednikov. Gospa Julie je prišla iz Broomfielda, gospa Teresa iz Westminstra, gospod Russ in gospa Mary Lou pa iz Denverja v Koloradu, zvezni državi na zahodu ZDA. Veliko Slovencev in Hrvatov se je v 19. stoletju izselilo čez lužo in izbralo za svoj dom prav to zvezno državo. V Koloradu so do šestdesetih let prejšnjega stoletja imeli tudi zelo aktiven slovenski dom, kjer so se družili. Kasneje so izvolili tudi slovenskega predstavnika v mestni svet občine Denver. Števerjanska občinska uprava jih je sprejela na županstvu in jim izrazila dobrodošlico. Predstavili so jim delovanje občine, kulturne dejavnosti in turistične znamenitosti; beseda je tudi tekla o državni meji in življenju slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.