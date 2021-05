ZKB med dijaki

Vodstvo Zadružne kraške banke Trst Gorica je že nekaj časa načrtovalo srečanje z dijaki slovenskih višjih srednjih šol, da bi jim lahko na praktičen način predstavilo tako delovanje banke kot možnosti uporabe oz. koriščenja vsakdanjih storitev, ki jih ustanova ponuja svojim strankam. V sklopu programa aktivnega državljanstva je tako na pobudo odvetnice in profesorice Petre Maronese, ki je sicer tudi upraviteljica pri ZKB, in vodstva omenjene banke stekel niz predavanj finančne vzgoje.

Srečanj so se udeležili vsi dijaki 3., 4. in 5. razredov goriškega tehniškega zavoda Cankar-Zois-Vega. Predstavniki ZKB, ki jih je koordiniral namestnik generalne direktorice ZKB Dean Rebecchi, so spregovorili o posameznih področjih, na katerih je banka aktivna. Ivo Mozetič, vodja komercialnega urada ZKB, je spregovoril o upravljanju tekočega računa, tudi preko Inbank-a, ter o delovanju najnovejših plačilnih metod in bančnih aplikacij na mobilnem telefonu. Štefan Tomsič, odgovoren za komercialni razvoj v tržaškem središču, je dijakom orisal svet posojil, od kreditne sposobnosti kreditojemalca do najetja stanovanjskega in potrošniškega kredita. Svetovalec za naložbe Andrej Štekar je predstavil razne tipologije investicij, od investicijskih skladov in produktov z obročnim varčevanjem do Bitcoina, medtem ko je upravitelj pri ZKB Marko Pertot spregovoril o zadružništvu ter o temeljih delovanja bank zadružnega tipa.

Pomen članstva in predvsem njegove pomladitve je dodatno podčrtala Veronika Povšič, ki je zadolžena pri uradu za knjigovodstvo banke in je tudi referentka skupine ZKB Mladi. Predstavila je delovanje mladih članov banke in vrsto pobud, ki jih ta organizira med letom.

Dijaki so aktivno sodelovali pri vseh štirih sklopih srečanj, postavljali so vprašanja in z zanimanjem sledili vsem predavanjem. »Poslanstvo naše banke, poleg tega da prispeva k razvoju prostora, v katerem deluje, je tudi v tem, da nudi mlajšim generacijam dijakov slovenskih šol v Italiji pomoč ne le v obliki finančne podpore, preko dodeljevanja vsakoletnih štipendij, temveč tudi preko delovnih praks, ki jim dajejo možnost, da pobliže spoznajo svet dela,« pravi predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič, ki se veseli uspešnega sodelovanja med banko in goriškimi tehniškimi zavodi ter napoveduje širitev takih pobud na vse slovenske šole v Italiji.