»Zlata« občina

Goriška Brda so bogatejša še za eno priznanje: Komisija evropskega natečaja ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi je občini podelila zlato plaketo. Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE je v svoji 16. ediciji izpostavilo temo »Lokalni odgovori na globalne izzive«, briška občina pa je na njem prepričala z vizijo trajnostnega razvoja v sožitju s potrebami lokalnega prebivalstva, kulturno in naravno dediščino ter vinogradniško pokrajino. Na natečaju je sodelovalo 26 lokalnih skupnosti iz 12 evropskih držav.

Že ob terenskem obisku je komisija Občini Brda čestitala za jasno in dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja, ki jo ima le redko katero območje, briške dosežke pa na natečaju nagradila z zlato plaketo. Zlato plaketo je prejelo še šest drugih udeležencev natečaja. Podelitev nagrad – večdnevni evropski festival z razstavami in kulturnimi srečanji – bo maja prihodnje leto v avstrijskem Hinterstoderju, lokalni skupnosti, ki je zmagala na 15. ediciji natečaja ARGE.