Znanstveni biseri Dantejeve komedije

Ko govorimo o Dantejevi Božanski komediji, si navadno ne predstavljamo, da jo lahko prebiramo tudi v znanstveni luči. Zanimivo pa je, da je največji italijanski pesnik med svoje tercine skril tudi znanstvene bisere, ki pričajo o fizikalnih in matematičnih vprašanjih, s katerimi so se spopadali pred 700 leti. O tej nepoznani plati Dantejevega dela pripoveduje razstava Dante in občudovanje stvarnosti – Potovanje v svet fizike in matematike med književnostjo in umetnostjo, ki jo je ob 700-letnici Dantejeve smrti pripravila Univerza v Trstu v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Novi Gorici. Razstavo so v prejšnjem tednu gostili na slovenskih licejih v Gorici. Na to temo pa so izpeljali tudi nekaj delavnic za nadoknadenje šolskih ur.

