Znanstveni licej je v njej vzbudil radovednost

Komisijo je prepričala z opisom protona v spirali. Med letošnjimi maturanti, ki so državni izpit izdelali z najvišjo oceno, je bila tudi Michela Sbuelz, dijakinja znanstvenega liceja Simona Gregorčiča v Gorici. Z nenavadnim potekom mature zaradi varnostnih predpisov, ki so bili posledica epidemije covida-19, si Števerjanka ni pretirano belila glave, zato je na ustno preizkušnjo prišla pripravljena in umirjena ter se je pred komisijo profesorjev odlično odrezala.

19-letna Michela Sbuelz je kot ostali kandidati začela ustni izpit s predstavitvijo uvodne teme: v njenem primeru je to bila naloga iz fizike in matematike, v kateri je obravnavala poseben pojav gibanja protona v magnetnem polju. »V uvodnem elaboratu sem opisala proton, ki se ob vstopu v magnetno polje z določeno hitrostjo začne premikati v spirali,« pojasnjuje odličnjakinja. Njena najljubša predmeta sta matematika in fizika, zato je z izbiro višješolske smeri zelo zadovoljna, saj, pravi, je v njej vzbudila radovednost na marsikaterem znanstvenem področju.