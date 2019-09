Znesli so se nad panojema revije Isonzo-Soča

Neznani vandali so se v prejšnjih dneh znesli nad informativnima panojema, ki ju je aprila na Travniku in v Ljudskem vrtu s pomočjo Občine Gorica postavila revija Isonzo-Soča in sta bila del razstave Dolgo stoletje. Na obeh so s črnim razpršilcem popackali napise, tablo v Ljudskem vrtu so zatem celo podrli in jo odvrgli med grmičevje.

Časopis Isonzo-Soča je panoja izdelal v okviru projekta za ovrednotenje zgodovine Gorice in Nove Gorice. Na panojih je velika fotografija obeh Goric, poleg nje je še 36 posnetkov raznih spomenikov (od lapidarija v goriškem spominskem parku do partizanskega spomenika na Trnovem), poslopij in zanimivih krajev na obeh straneh meje. Ob vsakem posnetku je krajše besedilo v slovenskem in italijanskem jeziku.

V prejšnjih mesecih sta bila panoja zaradi svoje čezmejnosti in omembe zgodovinskih dogodkov, ki niso po godu krajevni desnici, tarča kritik združenja Lega nazionale in stranke Fratelli d’Italia, gibanje CasaPound ju je celo prekrilo z napisom Fake news. Goriška občina je združenju Isonzo-Soča izdala 400 evrov globe, ker so bili začetno na panojih tudi logotipi nekaterih gostiln.

Urednika časopisa Isonzo-Soča Daria Stasija je vandalsko dejanje zelo prizadelo. Dogodek je že prijavil policijskemu oddelku Digos.