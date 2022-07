Gasilci, prostovoljci civilne zaščite in ostale službe se na Vrhu in na ostalih požariščih pripravljajo na novo zahtevno noč. Letalo in helikopterja, ki sta jim v pomoč, bodo zaključili z delom ob prvem mraku, zato bo nočno gašenje nekoliko težavnejše. Na srečo pa je burja vendarle oslabela, kar bi lahko pripomoglo k počasnejšemu širjenju požarov. Malo pred 20. uro so gasilci na Vrhu ogenj ustavili le nekaj metrov od hiš.

Stanje na požariščih pa je bilo ob 20. uri kaotično, so nam povedali, saj je težko ugotoviti, koliko in kje se požari širijo oz. slabijo. »Zopet zagori, kjer smo ogenj že pogasili, kar je zelo čudno,« je za Primorski dnevnik po telefonu povedala gasilka iz Gorice, ki je poudarila, da se to stalno ponavlja. »Sumimo, da je na delu nekdo, ki požare podtika, najbrž tudi kmalu po njihovi pogasitvi. Če vzroka ponovnih vžigov ne bomo našli, se bo to nadaljevalo in bo težje pogasiti požare. Gre namreč za nekaj nenavadnega,« je še povedala.