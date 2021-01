Župan o termah: Odnehali ne bomo!

Danes mineva natanko eno leto, odkar so predstavniki italijanskega investicijskega sklada Private Value Capital Management s sedežem v Novi Gorici v briški Vili Vipolže slovesno podpisali pismo o nameri investiranja v projekt Spa Resort Terme Brda. Kljub temu, da se obetavne napovedi, češ da bi se lahko projekt začel že v lanskem letu, niso uresničile, briški župan Franc Mužič ne izgublja optimizma ali potrpljenja. Projekt term nenazadnje načrtuje že skoraj dvajset let in v tem času je imel že ducat razgovorov z različnimi investitorji.

»Projekt je še živ, nikakor nismo vrgli puške v koruzo,« nam je v petek zagotovil Mužič in dodal, da so zaradi koronavirusa pogoji za tovrstne investicije sedaj veliko slabši. Kljub temu, da se zadeva, ki so jo podpisali lani, ni udejanjila, omenjeni italijanski investitorji, kot pojasnjuje Mužič, še vedno iščejo rešitve. »Hkrati pa iščemo tudi druge alternativne možnosti,« dodaja župan, ki je prepričan, da se bo projekt Terme Brda, ki bi ga radi uresničili tudi v povezavi z obnovo vasice Slapnik, slej ali prej uresničil. V teh dneh potekajo pogovori še z drugimi italijanskimi investitorji, ki naj bi v kratkem tudi obiskali Brda, župan in potencialni vlagatelji pa ne izključujejo niti možnosti pridobivanja financ za projekt s pomočjo evropskih sredstev. »Računamo, da se bodo po koroni zadeve začele tudi konkretno odvijati. Vsekakor ne bomo odnehali,« še dodaja Mužič.

Projekt, katerega vrednost je bila lani ocenjena na 50 milijonov evrov, je bil zasnovan za goste iz svetovnega trga na najvišji ravni. Na griču med Medano in Fojano je arhitekt Alessio Prinčič zasnoval turistično-zdraviliški center s 164 hotelskimi sobami, 40 ambulantami, terme s savnami in notranjimi ter zunanjimi bazeni na okoli 2000 kvadratnih metrov površin, kongresno dvorano, restavracijami, trgovskimi lokali, garažno hišo in helioportom. Poleg tega je predvidena še izgradnja 30 stanovanjskih enot, ki bodo namenjena trgu za prodajo ter 40 varovanih stanovanj za starejše osebe. Znamenitost kompleksa bo 45-metrski stekleni razgledni stolp z restavracijo.