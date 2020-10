Župan sindikate poziva k dialogu

»Najprej je treba razčistiti, da ne gre za pristojnosti občinskega odbora, temveč so za izvajanje ukrepov proti širjenju koronavirusa odgovorni funkcionarji, kar sindikati med drugim dobro vedo. Poleg tega smo prepričani, da ni ravno najboljši čas za polemike, ampak bi si vsi skupaj morali prizadevati za dialog.« Goriški župan Rodolfo Ziberna tako odgovarja sindikatom Cigl, Cisl, Uil in Cisal, ki njegovi upravi očitajo, da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje okužb med zaposlenimi.

»Od vsega začetka smo sprejeli vse sklepe, ki jih predvideva zakon, poleg tega smo večkrat pozvali občinskega tajnika in funkcionarje, naj sprožijo vse potrebne ukrepe. Med zaposlenimi smo razdelili maske in razkužilne gele, poskrbeli smo tudi za delo doma, ki bo na podlagi nove vladne uredbe moralo doseči petdesetodstotno raven. Poleg tega smo pred časom naročili termo skenerje,« poudarja župan, ki je prepričan, da bi se sindikati pred napadom na občinski odbor lahko zavzeli za rešitev težav preko dialoga z občinskimi funkcionarji. »Žal mi je, da sindikati ne upoštevajo truda, ki ga je občinski odbor vložil v reševanje težav in v zagotavljanje varnih delovnih pogojev. Dokazali smo, da hočemo zaščititi osebje in da hočemo okrepiti njegove vrste. Zaradi tega si želimo ponovne vzpostavitve dialoga, saj ravno v današnjem času res ne potrebujemo nepotrebnih trenj,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna.