Župana dveh Goric skupaj na Kvirinalu

Potem ko sta župana Gorice in Nove Gorice, Rodolfo Ziberna in Klemen Miklavič, včeraj skupaj pozdravila kolesarje Gira d’Italia, se danes mudita v Rimu. Na Kvirinalu ju je opoldne sprejel predsednik Republike Italije Sergio Mattarella: govor je bil o osvojenem naslovu Evropske prestolnice kulture leta 2025, nad katerim sta pokroviteljstvo skupaj prevzela italijanski in slovenski predsednik, že omenjeni Mattarella in Borut Pahor. Predsednika bosta jeseni obiskala mesti, je Mattarella potrdil županoma. Datum obiska še določajo. Govor je bil tudi o posebni čezmejni ekonomski coni; predsednik je dejal, da bo integracijo med mestoma podprl tudi na gospodarski ravni. Popoldne se bosta župana srečala še z ministrico za lokalno samoupravo Mariostello Gelmini.