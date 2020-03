Župana obeh Goric za virtualno kavarniško mizico

V okviru kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025, ki jo koordinira Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO, odpirajo virtualno kavarno. Ekipa, ki kandidaturo pripravlja, vanjo prvič vabi jutri, 1. aprila, ob 12.30, na Facebook strani GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia. Prva gosta bosta župana Nove Gorice in Gorice, Klemen Miklavič in Rodolfo Ziberna. Pogovor v živo bo vodila Vesna Humar, novinarka in koordinatorka kandidature.

»Pogrešate pogovore ob kavici? Mi tudi,« pravijo člani ekipe GO! 2025. Prebivalce obeh mest vabijo, da pod objavo na Facebook strani Go 2025 Nova Gorica-Gorizia napišejo čim bolj zanimiva in konstruktivna vprašanja za oba župana. Vprašanja so lahko o trenutni situaciji ter o splošnem sodelovanju obeh občin. »Najbolj relevantna jima bomo z veseljem postavili. Tudi med pogovorom boste lahko komentirali, spraševali in sodelovali – ne pozabite si skuhati kavice,« dodaja ekipa GO! 2025.