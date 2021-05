Zvesti gledalci spet pred filmske ekrane

Okoli petdeset ljudi si je včeraj popoldne ogledalo prve tri filme, ki so bili na voljo v goriškem Kinemaxu. Popoldanski izmeni je sledila še večerna, za katero si lahko predstavljamo, da je bila enako ali še bolj priljubljena. Popoldanska predvajanja si je prišlo ogledat veliko upokojencev, pa tudi drugih gledalcev. Nekateri so si nalašč zagotovili prosto popoldne. Da ima Kinemax zveste gledalce, se je lahko prepričal vsakdo, ki je sledil nakupovanju vstopnic pri blagajni. »Kako sem zadovoljna, da vas spet vidim!« je marsikatera gledalka nagovorila uslužbenko na blagajni. »In jaz ravno tako vas,« se je vsakič glasil odgovor. Videti je bilo, da so gledalci stalne stranke, saj so uslužbenci marsikoga poznali po imenu. Nasmehov zaradi maske ni bilo videti, je pa bilo videti oči vseh, ki so si po dolgih šestih mesecih lahko spet privoščili ogled filma na velikem platnu.

V goriškem Kinemaxu so predvidoma do srede na voljo filmi Nomadland (Dežela nomadov), Rifkin’s Festival ter In the mood for love (Razpoložena za ljubezen). Med popoldansko izmeno je največ gledalcev (približno 35 na 50) izbralo Nomadland. Kdor želi v kino, si lahko po želji predhodno rezervira sedež po telefonu (po možnosti med predvajanjem filmov, ko je blagajna prosta). V vsakem primeru morajo vsi obiskovalci kina pustiti svoje osebne podatke, ki jih bodo za sledenje stikov uporabili v slučaju okužbe. Člani istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj (največ štiri osebe), drugače mora med gledalci biti vsaj en sedež razdalje. Zasedenost dvorane pa je lahko največ 50-odstotna, v goriškem Kinemaxu lahko v treh dvoranah sprejmejo največ 192, 68 in 31 gledalcev. Sedeži so vnaprej določeni.