Črni oblaki in ne ravno obetavna vremenska napoved v soboto niso pregnali 28 plezalcev, ki so se prvič v zgodovini Kanala pomerili v plezanju na 25-metrski zvonik cerkve Marijinega vnebovzetja v Kanalu. Na tovrstnem plezalnem spektaklu, ki so pri nas in tudi v Evropi prava redkost, sta se najbolje odrezala Ljubljančan Matic Kotar, ki je za »vzpon« na zvonik porabil zgolj 36 sekund, in Francozinja islandskih korenin Svana Bjarnason, ki se je na vrh povzpela v minuti in 20 sekundah.