10. FEBRUAR: Že spet »fojbe šov«

Svečanost na bazovskem šohtu ob italijanskem dnevu spomina na fojbe in množičen odhod Italijanov iz Istre, z Reke in iz Dalmacije je za sabo pustila že običajno dediščino: polemiko, sporne izjave in ... goro selfijev na družbenih omrežjih. Vladar na tem področju je seveda nekdanji italijanski notranji minister in sedanji senator Matteo Salvini, ki je že stalni gost proslave. Ko se je pojavil na prizorišču, mu je skupinica navzočih izrekla dobrodošlico z glasnim: »Matteo! Matteo! Matteo!«. In že je bil pri njih in se z velikim nasmehom nastavil pred zaslone pametnih telefonov ter ovekovečil trenutek. Že malo zatem je skupno fotografijo na Facebooku med drugimi objavil tudi tržaški podžupan in somišljenik Paolo Polidori, ki pa seveda ni bil edini.

Stalnica je postala tudi prisotnost vodje desničarske stranke Fratelli d’Italia Giorgie Meloni. Ta je pomislila, da tudi na bazovskem šohtu ne sme zmanjkati prizorček o satiričnem remiksu Io sono Giorgia. Slednji se sicer posmehuje iz nekaterih njenih konservativnih izjav, vendar ga je političarka izkoristila v svoj prid in spremenila v pravi slogan. V ponedeljek je tako potrepljala manjšega otroka in mu zapela: »Genitore uno, genitore due« – to je odlomek pesmi, ki povzema njen govor proti predlogu Demokratske stranke, da bi namesto pojmov oče in mama uporabili bolj nevtralna izraza: »Starš ena, starš dve.« Skratka nič, kar bi se neposredno navezovalo na sporočilnost proslave.

Tudi tokrat se je torej zgodil »fojbe šov«. Dovolj je pomisliti, da na tem mestu nismo niti ponovno obnavljali ponesrečenih izjav prisotnih politikov, o katerih smo se že razpisali in ki spominjajo na nekakšen veliki spektakel pod žarometi.