BRISI: Krivi le turisti

Uredba, s katero je zdravstveni minister Roberto Speranza čez noč odredil obvezno testiranje za vse potnike, ki se vračajo iz Grčije, Španije ter s Hrvaške in Malte, spominja na najrazličnejše ukrepe, ki jih je vlada sprejemala marca in aprila v najhujšem obdobju pandemije. K zmedi so svoje prispevale tudi dežele, saj je sprva vsaka ravnala po svoje, vlada pa je morala ukrepati, da bolj ali manj uniformira pravila po vsej državi. Nekateri guvernerji se sicer za to niso zmenili, kot npr. »šerif« Vincenzo De Luca, ki je ne glede na Speranzovo odločitev podpisal svojo odredbo in zapovedal obvezno karanteno za tiste, ki se iz omenjenih držav vračajo v Kampanjo.

Klasična »zmeda all’italiana« torej, ki povzroča nemalo težav zdravstvenim podjetjem in tistim, ki bodo zadolženi za to, da odvzemajo bris. Relativno enostavno bo testiranje potnikov, ki se vračajo z letalom ali ladjo, saj so letališča in pristanišča neke vrste »zbirni centri«, kjer lahko pridržiš ljudi in jim odvzameš bris, toliko bolje, če hitri bris, ki v dvajsetih minutah pove, ali je nekdo pozitiven ali ne. Včeraj se sicer to ni zgodilo. Veliko vprašanje pa je, kako bodo testirali potnike, ki se vračajo po kopnem. Ali vlada res upa, da bodo vsi tisti, ki se s Hrvaške skozi Slovenijo vračajo v Italijo, tako korektni, da se bodo prijavili zdravstvenemu podjetju, sploh pa bodo pripravljeni čakati kdo ve koliko ur ali dni v samoizolaciji, da jim odvzamejo bris? Alternativa je najbrž zaprtje vseh maloobmejnih prehodov in vročanje neke vrste odločb o testiranju tistim, ki prihajajo s Hrvaške. Kako pa bodo sploh preverili, ali so bili ti ljudje res na Hrvaškem in ne pa zgolj v Sloveniji? Podobne probleme je imela Slovenija, ko je marsikdo lagal, ko je izjavljal, da je bil le na Hrvaškem, ne pa v Srbiji ali BiH. Bolj verjetno je, da je vlada sprejela tak ukrep, zato da spodbudi ljudi, naj ne zapustijo države.

Vprašati se je tudi treba, kako to, da je Italija uvrstila na seznam obveznega testiranja omenjeno četverico držav. Res je, da so empirično največ primerov okužb beležili pri povratnikih iz teh krajev, ki sodijo med najbolj priljubljene turistične destinacije. Ukrep je upravičen predvsem za Španijo, ki je imela v 14 dneh pred 10. avgustom povprečno 90 okužb na 100.000 prebivalcev. Grčija jih je imela 14, Hrvaška pa 18. Za primerjavo: Slovenija je imela 8 okužb na 100.000 prebivalcev, Avstrija 17, Francija kar 27. Na dan, ko je Speranza podpisal uredbo, pa so iz Pariza poročali o več kot 2000 novih primerih v enem dnevu. Ali je Italija ugotovila, da bi bilo nadzorovanje tovrstnih kopenskih meja neizvedljivo, pozabila pa je, da je prav tako zahtevno nadzorovati potnike, ki se v FJK pripeljejo s Hrvaške? Da morebitnih čezmejnih delavcev sploh ne omenjamo. Ali, enostavneje, se Italija boji diplomatskih sporov s sosedi?Skratka, preprosto je bilo uvesti strožje ukrepe za potnike iz določenih držav, bistveno težje pa za turiste iz drugih. Da ne govorimo o tem, da si vlada ne upa vsiliti zaprtja diskotek oz. krajev, v katerih se okužbe trenutno najhitreje širijo. Tudi pravočasnost ukrepa za počitnikarje je bila vrhunska, saj ga je Italija uvedla sredi turistične sezone, ko je večina Italijanov na dopustu oz. je že planirala počitnice. Zapreti diskače in tako povzročiti ekonomsko škodo določeni kategoriji podjetnikov, pa je prezahtevno.

Italija sicer ni edina, ki uvaja tovrstne ukrepe, tako da smo spet priča podobnemu dogajanju kot marca, ko so države postopoma in nekoordinirano zapirale svoje meje. Zelo neprijeten déjà vu, s tem da se tokrat ne moremo niti oprijeti tistega optimizma, ki nas je vodil maja, ko so nam razlagali, da bo junija, s prihodom poletja, vse boljše.