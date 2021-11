COVID IN PROTESTI: Čezmejni scenarij

V Sloveniji so bolnišnice vse bolj polne, zdravstveno osebje je izčrpano, razmišljajo pa celo, da bi del covidnih bolnikov poslali na zdravljenje v tujino. V državi, kjer je delež cepljenih nizek, so štirje od desetih testov na koronavirus pozitivni. Vlada kljub temu uradno še ni ponovno razglasila epidemije, potem ko jo je junija letos že drugič preklicala. Je pa odredila omejitve za gostinske lokale, obvezno testiranje šolarjev in druge ukrepe, katerim lahko sledi popolno zaprtje javnega življenja, če se slika ne bo izboljšala.

Veliko ljudi se je tudi v Sloveniji zdrznilo. Pred cepilnimi centri stojijo v dolgih vrstah, mnogi so spet »odkrili« masko. Glede na javnomnenjsko raziskavo, objavljeno v petek, je podpora pogoju PCT narasla na 61 odstotkov.

V Italiji, kjer je odstotek cepljenih višji, podpirata obveznost covidnega potrdila dve tretjini prebivalcev (tako so pokazale najmanj tri različne ankete). Bojevita manjšina znotraj preostale tretjine je zelo hrupna, čeprav ne ponuja alternativnih rešitev za preprečitev vzhodnoevropskega scenarija. V Trstu so na desetem protestnem shodu, na katerem je bilo po pozivih oblasti več mask kot na prejšnjih, izpovedali svojo jezo. Tarče kritik in žaljivk so bili kot vedno politiki in mediji (spet je prišlo do fizičnega napada na novinarje), pa tudi 50.000 podpisnikov spletne peticije, ki poudarja, da Trst noče biti prestolnica proticepilcev. Nekateri so spet omenjali diktaturo in se celo primerjali z Judi za časa holokavsta. Tržaški predsednik partizanske organizacije VZPI-ANPI je tako početje obsodil: kdor govori tjavendan, naj se sreča z žrtvami dejanskih diktatur, jim prisluhne in se zamisli. In naj spoštuje pravico do zdravja vseh državljanov. Dvomim, da je tudi VZPI del svetovne finančno-farmacevtsko-medijske zarote proti človeštvu.

Shodu je sledilo neodgovorno ravnanje manjšega dela protestnikov (ti so bili sodeč po naglasu zlasti iz Furlanije in Veneta), ki je pred Velikim trgom iskalo in našlo spopad s policijo. S tem so pokvarili prizadevanja tistih, ki so hoteli protestirati mirno. Marsikateri Tržačan pa je medtem tiho in hkrati jezno zmajeval z glavo.