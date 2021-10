DIPIAZZEVA ZMAGA: V politiki redek talent

»Ne maram sprememb. Ni nam treba iskati novih poti. Nič nam ne manjka v našem udobnem življenju.« Te besede so bile najbrž gonilna sila volivcev, ki so v nedeljo in ponedeljek glas podelili staremu novemu županu Robertu Dipiazzi. In še enkrat potrdili, da Trst tradicionalno voli desni blok. Zakaj imajo Tržačani tako radi Dipiazzo, ki velikih sprememb v zadnjem mandatu ni uvedel, občanom, ki bi radi bolj ambiciozno mesto, ni jasno. Tudi zato, ker novi stari župan v zadnjih tednih pred volitvami ni tekel kot hiperaktivni protikandidat Francesco Russo in lovil glasove meščanov na vseh koncih mesta. Pojavil se je zgolj na tistih uradnih zborovanjih, ki so se jih udeležili državni šefi desnosredinskih strank. Izogibal se je tudi političnih soočenj.

Je pa vztrajal s sprehodi po mestnem središču, pozdravljal mimoidoče in jim tako kazal, da jim je blizu. Preproste ljudi, ki so s težavo razumeli bistvo metropolitanskega območja, ki ga je med svoje programske točke uvrstil protikandidat Francesco Russo, je navdihoval z optimizmom in energijo. Zanimivo, da sta njegov pristop in pojava privlačila tiste, ki jih politika sploh ne zanima. Ima pač nekaj, kar ljudi spravi v dobro voljo, kar je v politiki zelo redek talent. To mu je ob različnih priložnostih priznal tudi Russo.

Pa bosta optimizem in energija dovolj za izzive, ki jih ima Trst pred seboj? Bo Dipiazza kos ljudem, ki že tedne z verbalnim nasiljem protestirajo na mestnih ulicah? Novi župan Dipiazza je prepričan, da mu bo uspelo, saj je vendarle človek, ki dela od zore do mraka. Po njegovem so tudi tokratne volitve dokazale, da Tržačani izbirajo župana, ki mu zaupajo in tudi prepustijo možnost odločanja, da ne bi na vsakem projektu imeli 50 mnenj in se vrteli v krogu ...

A če Dipiazza zares želi uspeti in se v zgodovino zapisati tudi po urbanističnih načrtih in ustvarjanju novih delovnih mest, in ne samo po tem, da je (skupaj z miljskim mandatom) županoval četrt stoletja, potem bo moral scenarij spremeniti. Začenši s tem, da desnosredinskim zaveznikom jasno pove, da ne bo njihov talec. Kdo ve, mogoče mu bo ta osvoboditev uspela. Korak naprej je storil včeraj, ko je Russu obljubil, da bo upošteval njegove ideje glede Starega pristanišča. To bi bilo lepo, saj občanov navsezadnje ne zanima toliko, ali je župan levi ali desni. Zanima jih, da dela v dobro mesta in vseh meščanov, ki v njem živijo.