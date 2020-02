FOJBE IN EKSODUS: Izkrivljena zgodovina

Slovensko lažno samopomilovanje izrabljeno proti Italijanom ali v izvirniku Il fasullo vittimismo sloveno usato contro gli Italiani. Javna debata s tem naslovom, ki jo 13. februarja v deželni dvorani Tessitori v Trstu prirejajo fundacija Rustia Traine, združenje Dalmati italiani nel Mondo in Lega nazionale, naj bi osvetljevala do Italijanov sovražno nastrojeno čutenje Slovencev v Avsto-Ogrski, Kraljevini SHS, Jugoslaviji in zavezniški upravi, ki naj bi mdr. privedlo do 600 še neraziskanih fojb v Sloveniji. Kam pes taco moli, poudarja tudi druga debata, ki ga trojica vedno v istem kraju organizira teden navrh (21. februarja). Izhodišče so v tem primeru »stoletnica 1920-2020« in »jugoslovanski teroristi Kraljevine SHS, odgovorni za pokola v Splitu in Trstu ter za požar hotela Balkan, ki so jih na Reki ustavili D’Annunzievi legionarji.« In spet so povojni poboji povod za posploševanje polpretekle zgodovine in povezovanja med sabo neprimerljivih dogodkov, ki bi jih bilo treba tolmačiti preudarno in premišljeno. Pogledi nekaterih italijanskih nacionalistov so v Trstu že stara (in žal zgleda nerešena) zgodba. Bolj sporno je dejstvo, da sta se debati znašli v uradnem seznamu dogodkov tržaške občine. Kaj se pravzaprav na njih točno obeta, sicer ni znano. Na zgibanki namreč imen predavateljev ne navajajo.