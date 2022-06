GABROVČEVA ZMAGA: Nauk se je obrestoval

Na koncu je bil izid tesen, a so podatki z zadnjih »nevarnih« volišč Igorju Gabrovcu, ki je med štetjem glasov vodil od začetka do konca, le omogočili odbiti zadnje »napade« desnosredinske tekmice in aktualne županje Daniele Pallotta. Občina Devin - Nabrežina ima tako po res napetem volilnem dvoboju levosredinskega in slovenskega župana, ki bo občini znal med drugim povrniti njen slovenski pečat, čeprav je verjetno slavil tudi ali predvsem zato, ker je svoji nasprotnici znal odščipniti kar nekaj odločilnih glasov tudi v krajih, kjer je desna sredina tradicionalno močna. V obalnih naseljih je z omilitvijo razlike obrnil splošno sliko sebi v prid.

Kandidat leve sredine je slavil s prednostjo pičlih 115 glasov. Če pa pogledamo rezultate posameznih kandidatnih list, je bila tekma še bolj izenačena: četverica levosredinskih list je peterico desnosredinskih sestavov premagala za zgolj 22 glasov (1368 proti 1346), kar pomeni, da je preostalo razliko (93 glasov)

naredil ravno Gabrovec, ki je bil torej dodana vrednost lastne koalicije. Pri zmagovalcih ni vedno tako: Roberto Dipiazza je lani v Trstu prejel manj podpore od svoje koalicije.

Županja Pallotta, ki v bistvu ni bila daleč od zmage, se je morala braniti tako zunanjega kot notranjega tekmeca, Massima Romite, ki ji je še pred meseci metal polena pod noge, s svojo listo pa je pristal na prepričljivem prvem mestu znotraj (razdeljenega) zavezništva, čeprav je sam izgubil dober del osebnih preferenc izpred petih let.

Devinsko-nabrežinska leva sredina se je od bolečega poraza iz leta 2017 marsikaj naučila, nauk se ji je obrestoval. Še predvsem se je naučila nastopati enotno: če je bila takrat razkropljena brez možnosti za zmago, je tokrat uvidela, da je skupno nastopanje edina opcija. Tedanji županski kandidati so se tokrat vključili v koalicijo, ki je podprla najbolj prepoznaven obraz, kar jih premore leva sredina na tem koncu. Pridružilo se je kar nekaj mladih. Tudi tako je bilo tesno, napeto, pa vendar uspešno. V slogi bo moč tudi prihodnjih pet let.