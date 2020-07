GOSPODARSTVO: Openski urok

Da je openski tramvaj nesrečen oz. »frakasuon«, je že od zdavnaj znano, v zadnjih letih je to postalo samo še bolj očitno. Kmalu bomo »praznovali« okrogla (in neverjetna) štiri leta, odkar priljubljeni modri vlakec miruje – kljub vsem obljubam in napovedim.

Ni pa edini. Ravno ob tramvajski progi in nasproti drugega openskega simbola, obeliska, stoji hotel, ki miruje in propada že desetletja. Od stečaja družbe Gladstone si je marsikdo nadejal, da se bo nekega dne le pojavil investitor, ki bi kupil in obnovil hotel duhov s pogledom na zaliv ter mu vrnil izgubljeni sijaj. Pred meseci je le prišlo do zasuka, ko je bila vnovična stečajna dražba prvič uspešna, ampak ne – spet se račun ni izšel. Dražbo bo treba ponoviti.

Ko bo hotel le dobil lastnika in bo tramvaj spet vozil, se bomo prepričali, da na Opčinah (kjer se je, mimogrede, drug hotel pred leti prelevil v dom za ostarele) ni prekletstva, ki bi odbijalo naložbe v krajevni turistični in gospodarski razvoj. Nekdo naj vendar odžene ta openski urok.