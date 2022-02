GRADBIŠČA: Val milijonov

Po napovedih mestnih oblasti so pred nami leta gradbišč. V kratkem naj bi začeli obnavljati tri mostove, naložba je vredna 4,5 milijona evrov. Graditi bodo začeli novi termalni bazen, ki bo nadomestil poškodovano Acquamarino. Zanjo bodo plačali pet milijonov. Različna gradbišča bodo odprli v Starem pristanišču. Na območju med Skladiščem 26 in Trgom Città di Santos bodo začeli s podzemnimi infrastrukturnimi deli. Objavili so tudi že razpis za izvajalca del, ki bo postavil Pomorski muzej. Skratka, gradbeni stroji bodo v Trstu brneli na polno. Gradilo se bo na veliko.

Vse lepo in prav, če na očeh občanov in občank ne bi bile velike investicije, ki potekajo že več let, a se nikamor ne premikajo. S prenovo openskega tramvaja izvajalci del naredijo en korak naprej, takoj zatem dva nazaj. Prenova predora pri Bombelju je podobna zgodba. Gradbeniki kopičijo zamudo. En dan je krivo slabo vreme, drugi dan zamude pri dobavi gradbenega materiala. Da o urejanju barkovljanske riviere pred novo kopalno sezono, ki se v Trstu začne veliko prej kot drugje, niti ne govorimo. Ob vseh teh zastojih pa ima tržaška občina še to (ne)srečo, da kar naprej prejema denar iz državne blagajne. A če mestnim oblastem ne uspe v predvidenem roku končati že odprtih gradbišč, je potemtakem odpiranje novih, še bolj ambicioznih, smiselno?