ITALIJA: Vladna tržnica

Avgust je bil za italske mladce že od pamtiveka čas nogometne tržnice.

Kupoprodaja bolj ali manj dobrih žogobrcarjev je bila šlager poletne sezone, o njej so rožnati in drugi časopisi polnili stolpce, da so lahko »izvedenci« vzdolž Škornja kresali svoja strokovna mnenja po barih, ulicah in na plažah o tem, katera ekipa se je okrepila, katera je z nakupi razočarala, in seveda, katera bo prvak.

Letos je ta vsakoletna avgustovska navijaško-trgovinska dejavnost dobila nepričakovanega tekmeca, in to zelo resnega: vladno tržnico. Tako kaže sodeč po številkah, ki jih te dni izstavljajo raziskave o gledanosti televizijskih in poslušanju radijskih oddaj o prizadevanjih za rešitev vladne krize. »Maratonec« Mentana je – po poročanju uglednega Corriere della sera - pred tremi dnevi prikoval pred ekran več kot milijon političnih navijačev; posebne oddaje prve televizijske mreže Rai so za nekaj sto tisoč povečale krog privržencev-gledalcev; podobno je naraslo število ušes, ki so prisluhnila radijskim oddajam o vladni krizi.

Sedaj je na vrsti vladna borza. In kot je pred tedni nogometne navijače razdvajala dilema, ali bo Icardi ostal pri Interju, je zdaj postalo aktualno, ali bo Di Maio ohranil vladni dres, ali pa bo celo postal novi prvi mož vladne ekipe. Medtem ko je nogometni Conte prispel v Milan, vladni trener Conte bržkone odhaja iz Rima. Najverjetneje po sledeh Allegrija, ki je bil še do pred kratkim prvak, a mu je zdaj odmerjem počitek. Vladni Conte sicer še upa v evropski preboj (v Unijo, ne v Ligo ...), a to bo odvisno od izteka politične borze.

Katere sodnik je, seveda, predsednik Mattarella.

Nogometna in vladna tržnica sta si po nečem zelo podobni. Za obe so bistveni prestopi. Športni časopisi so tedne pisali o prestopu Lukakuja iz Manchestra v Milan (črnomodre barve); »resni« časopisi sedaj ugibajo, ali bo našega mesta zvezdnati list Patuanelli prestopil iz parlamentarnega stolčka v vladni.

Če se bo to res zgodilo, bo moral, kakopak, zamenjati koalicijski dres. Kar pa ne bo niti tako težko: slekel bo sedanjega rumeno-zelenega in oblekel novega, rdeče-rumenega.

Ali v našem zamejskem nogometnem žargonu: kot če bi prestopil iz rumeno-zelene Gaje k rdeče-rumenemu Primorju.