JASLI TIKA TAKA: Promocija in »širitev«

Da bi se povečalo število družin, ki določijo slovenske jasli kot ekskluzivno oz. prioritetno izbiro, bi verjetno bila potrebna večja promocija. Skupaj s šolami in vrtci bi veljalo promovirati tudi slovenske jasli – tako med slovenskimi družinami kot tudi med neslovenskimi, ki si želijo, da bi se njihovi otroci šolali v slovenskem jeziku. Biti v stiku s slovenščino že v jaslih je za otroke zelo pomembno, kar opažajo tudi v slovenskih vrtcih.

Otroci, ki obiskujejo jasli Tika taka, se zatem z jezikovnega vidika bolje znajdejo v slovenskem vrtcu. V zadnjih letih se je nekaj družin odločilo za vpis otrok v jasli v Sloveniji, vendar gre prej za izjeme kot za pravilo. Trenutno obiskujejo novogoriške jasli le štirje otroci, ki imajo bivališče v Italiji.

Da bi privlačnost jasli Tika taka dodatno povečali, bi sicer bilo treba njihovo ponudbo razširiti tudi na mlajše otroke. To bi bilo koristno tudi glede na poskus Večstopenjske šole Gorica, da bi v prihodnjem šolskem letu v štandreškem vrtcu Pika Nogavička odprla jaslični oddelek, v katerem bi sprejemali otroke od 24. meseca starosti. Ponudbi jasličnega oddelka in jasli bi se torej delno križali, zato bi še toliko bolj veljalo razmisliti o možnosti, da bi jasli obiskovali tudi šestmesečni otroci.

S sprejemanjem mlajših otrok bi jasli Tika taka hkrati »prestregle« malčke, ki jih slovenske družine vpisujejo v italijanske jasli, ko dopolnijo tretji ali šesti mesec starosti. V zadnjih letih se je nabralo več takšnih primerov; zaradi delovnih obveznosti so družine potrebovale oskrbo za svoje otroke, še preden so dopolnili eno leto; zatem so malčki nadaljevali z obiskovanjem italijanskih jasli do vpisa v slovenski vrtec. Slovenske jasli Tika taka po desetih letih delovanja torej potrebujejo večjo promocijo, hkrati velja razmisliti tudi o širitvi njihove ponudbe na mlajše otroke.