KNIJGA NEPOZABNE: Prepovedane kolesarke

Pri upravi in marketinški službi Mladinske knjige niso mogli vedeti, da bo kolesar Tadej Pogačar z neverjetnim športnim podvigom osvojil letošnji Tour de France. Pri prestižni slovenski založbi bi najbrž tudi težko napovedali, da bo Primož Roglič na istem tekmovanju dobre tri tedne razveseljeval slovenske navijače in na koncu pristal na drugem mestu. Da se bo zaradi njiju Slovenija ovila v rumeno barvo in prelevila v kolesarsko velesilo.

Ko so se pri Mladinski knjigi odločali o naslovnici knjige Nepozabne – o ženskah, »ki so premikale meje našega sveta«, koles niso asociirali s prevoznim sredstvom, čigar pravico do uporabe so si morale ženske v preteklosti »priboriti«. Niti s športnimi podvigi slovenskih kolesarjev. So v kolesih, upodobljenih na naslovnici, videli udeležence protivladnih protestov, ki so v preteklih mesecih neutrudno kolesarili po Sloveniji? So se zato odločili, da ženskim silhuetam zbrišejo spodnje dele teles, ki sedijo na kolesih?

Spodnji del ilustracije je tako pristal na majicah, ki so jih na včerajšnji predstavitvi nosile nekatere izmed avtoric te zanimive knjige. Na majice so natisnile tudi citat: povejte, gospodje, zakaj? Stavek je v enem svojih člankov zapisala Ivanka Anžič Klemenčič, ki velja za prvo poklicno novinarko na Slovenskem – novinarske izkušnje je pridobivala v Trstu, kjer je leta 1900 prevzela urednikovanje revije Slovenka. Novinarka se je takrat spraševala: »Zakaj naj bi ravno ženske svoje koristi podvrgle moškim koristim?« 120 let kasneje se sooblikovalke Nepozabnih sprašujejo, zakaj naj bi ravno umetnost podvrgli politični cenzuri ... ali »le« preventivni samocenzuri uprave in marketinške službe Mladinske knjige.

Ironija usode, to se je dogajalo na dan, ko se je Slovenija prebudila navijaško pijana od dvojnega zmagoslavja na Elizejskih poljanah. Zmagoslavja na kolesih.