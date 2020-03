KORONAVIRUS: Ko stavka zdrava pamet

Nekatere šole na Tržaškem so še v torek zvečer sporočile staršem, da prihodnji ponedeljek, 9. marca, ne bodo mogle zagotoviti poteka pouka, ker so sindikalne organizacije napovedale splošno stavko. V resnici je pristojna komisija v Rimu še istega dne stavko prepovedala zaradi težkega položaja, ki zadeva epidemijo novega koronavirusa. Včeraj smo izvedeli, da pouka prav zaradi virusa vsekakor ne bo.

Pobudniki marčevske stavke za pravice žensk (od gibanja Non una di meno do sindikatov Usb, Cub, Unicobas) so prepoved kajpak kritizirali. Zatrdili so, da je pravica do stavke ovirana, nekdo je namignil, da se približujemo režimu. Kdo ve, ali so pri teh organizacijah opazili, kaj se okoli njih trenutno dogaja.

Pravica do stavke je zapisana v ustavi in jo je treba spoštovati, ampak le, če jo spremlja zdrava pamet. Že to, da se v šolah in vrtcih približno enkrat mesečno ponavljajo petkove stavke, ki marsikomu podaljšajo vikend, je vprašljivo. Po drugi strani je prav, da se vlado opozori npr. na problem prekarnih učiteljev.

Oklicati šolsko stavko (pa čeprav je na koncu ne bo, pa tudi pouka ne) po dvotedenskem zaprtju šol, v času, ko se številna podjetja sprašujejo, ali bodo to težko preizkušnjo preživela, in pri tem vztrajati, je milo rečeno neodgovorno. Zaradi virusa in psihoze vsak dan izpuhtevajo milijarde evrov, s tem se ukvarja pol sveta. Del staršev, ki zjutraj peljejo otroke v šolo, ne ve, ali bo na koncu te zgodbe ohranil delovno mesto. Drugi si morajo v primeru stavke na vrat na nos vzeti dopust (no, zaradi virusa toliko bolj). Kdor se bori za pravice delavcev, bi moral vse to opaziti, ko bi njegov pogled le segal dlje od lastnega nosa.