KORONAVIRUS: »Ogroženi« Kitajci

Ne. Ne. Ne. In še ne. Tako se je v glavnem glasil odgovor kitajskih trgovcev – ki smo jih včeraj obiskali v Terezijanski četrti – na vprašanje glede zaskrbljenosti zaradi epidemije koronavirusa v domovini. Nekateri so bili kategorični – novinarjem očitno ne odgovarjajo, saj so me odslovili takoj, ko sem se predstavila, se pravi, ne da bi slišali, kar bi rada od njih izvedela. Drugi so me zaskrbljeno gledali, kakor da ne bi razumeli, kaj želim, naposled pa le izustili »ne«. »Ne« – ne bi odgovarjal – ali »ne« – nisem zaskrbljen? Kakorkoli – ne.

Sicer, kdo jim bi lahko oporekal, saj so se naenkrat znašli v središču pozornosti in to zaradi epidemiološke situacije, ki med javnostjo povzroča strah. Ogroženi, kakor da bi bili oni krivi zanjo, kakor da bi jo oni širili med ljudmi. Mnogi se jih zato otepajo, mnogi se jih izogibajo, mnogi jih celo sovražijo, tako da se je vzporedno z zdravstvenim pojavil še družbeni problem. No, k sreči v Trstu ni tako izrazit in v trgovinah je bilo vseeno videti običajno število strank.

Morda res drži, da je napad najboljša obramba, zagotovo pa se pred nami niso imeli česa bati.