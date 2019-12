KOŠARKA: Nevihta je mimo

Prihodnost kluba Pallacanestro Trieste in celotne tržaške košarke je na varnem. Sklenitev sponzorske pogodbe z zavarovalniškim gigantom Allianz, ki je na Trst zelo navezan in v mesto veliko vlaga, je novica, na katero so ljubitelji košarke dolgo čakali. Trepetanja je zdaj konec, obenem pa se tudi dokončno zaključuje poglavje Alma, ki je Trst res ponovno pripeljala v A-ligo, a bi ga skoraj tudi dokončno izbrisala s košarkarskega zemljevida.

»V zadnjih mesecih smo res veliko tvegali,« je med drugim dejal predsednik kluba Mario Ghiacci, ki je izžareval veliko zadovoljstvo in s svojimi besedami vendarle naznanil svetlo prihodnost. Tržaški klub je bil resnično na robu prepada, vsi pa so trdno verjeli v boljše čase in se borili za preživetje.

Končno je vse to mimo.

Sedaj je napočil čas za nov začetek, Dalmassonovi košarkarji nimajo več izgovorov. Osredotočiti se morajo na edini cilj, ki v letošnjem prvenstvu šteje: obstanek v A-ligi. Cilj je še kako v dometu, težko pričakovana novica pa bo nedvomno vlila novega elana celotnemu moštvu. Vodstvo kluba bo gotovo pomagalo (šušlja se že o okrepitvah oz. o nekaterih zamenjavah v igralskem kadru), sam Ghiacci pa je naznanil, da bo zelo verjetno v kratkem sporočil še kako prijetno novico (»efekt« Allianz bi lahko privabil druge velike pokrovitelje). V naslednjih sezonah bomo torej v Trstu še spremljali vrhunsko košarko, mogoče celo tekme kakega evropskega pokalnega tekmovanja.

Zveste navijače in športno dvorano Allianz Dome marsikateri italijanski A-ligaški klub zavida Trstu. Temu se je zdaj priključil še Allianz kot glavni pokrovitelj (skupno je vseh sponzorjev oz. podpornikov kar 104). V prihodnjih sezonah bodo apetiti ponovno narasli, cilji bodo postali bolj ambiciozni, kot se pač za košarkarsko mesto spodobi in kot navijači tudi zaslužijo.