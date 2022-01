KVIRINAL: Nevarno močvirje

V času, ko pandemija nikakor ne popušča in se na obzorju pojavlja nevarnost rusko-ukrajinske vojne, se italijanska politika igra z ognjem. Prva tri glasovanja za novega predsednika so pokazala, da so stranke prišle popolnoma nepripravljene na to zelo pomembno preizkušnjo, ki ni prišla čez noč, a se je zanjo vedelo že pred sedmimi leti.

Vse dosedanje predsedniške volitve so bile do zadnjega negotove, te pa so toliko bolj, zato ker živimo v izrednih časih. Prvič zaradi pandemije, drugič, ker stranke že zdavnaj niso več, kar so nekoč bile, in tretjič zaradi »posebne« vlade, ki je posledica teh dveh dejavnikov (pandemija in šibkost strank).

Prišli smo do paradoksa, da se kot predsedniški kandidat pojavlja premier Mario Draghi, ki v parlamentu uživa zelo široko podporo, senatorji in poslanci njegove koalicije pa ga (še) ne vidijo na Kvirinalu. Paradoks, ki vodi v zmedo, ali pa zmeda, ki ustvarja paradoks. Kar vidimo pred sabo, je trenutno vsekakor žal le motno močvirje.

Ustavodajna skupščina se je odločila za tako zapleten postopek za izvolitev predsednika, ker je hotela zaradi bridke fašistične izkušnje zaščititi državo pred avtoritarnimi ekscesi stanovalcev na Kvirinalu. Od tod tudi ustavno omejena vloga predsednika, ki pa v resnici, če pogledamo nazaj, ni ravno omejena, ampak odvisna od predsednikove osebnosti in nenazadnje od njegovega značaja. Spomnimo se Sandra Pertinija, a tudi Sergia Mattarelle, ki je sprtemu in neodločenemu parlamentu dobesedno vsilil Draghija.

Leta 2013 se je parlament odločil za ponovno izvolitev Giorgia Napolitana, ker so bile politične razmere v državi neobvladljive, danes smo na slabšem in vrh vsega še v primežu pandemije ter njenih zelo hudih zdravstvenih, gospodarskih in družbenih posledic. Prav zaradi tega, ker smo na slabšem, bi bila ponovna izvolitev Mattarelle še kako umestna, a to bi pomenilo poraz za politike, a ne za politiko, ki bi s tem pokazala zrelost. Mattarella, ki je doslej zavrnil možnost obstanka na Kvirinalu, je zelo resna osebnost, če bi ga senatorji, poslanci in deželni delegati pozvali naj obstane, bi si morda premislil, kdo ve.

Italija in z njo vsi državljanke in državljani v tem močvirju veliko tvegamo. Če bi novo predsednico ali predsednika izvolila koalicija različna od Draghijevega vladnega zavezništva, bi skoraj gotovo šli na predčasne volitve, ki bi bile v pandemiji najhujše zlo. Upati je, da bo v Rimu prevladal razum.