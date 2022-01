MATTARELLA BIS: Bolnik je kroničen

Že drugič v enem desetletju se je zgodilo to, kar se pred tem ni v šestih desetletjih italijanske republike. V drugi predsedniški mandat je leta 2013 proti svoji volji in načelom privolil Giorgio Napolitano. Včeraj je to doletelo še Sergia Mattarello. Istotako proti volji in načelom. Privolitev je takrat in letos izprosil vladajoči politični kader.

Če naj torej ponovno izvolitev Mattarelle pretolmačimo v oceno o zdravju italijanske politike, lahko le ugotavljamo, da je bolnik kroničen in bolezen brezizhodna. Ko bi bilo drugače, bi se na Kvirinal prihodnji teden preselil nov predsednik in bi v palači Chigi, kjer domuje vlada, tehnokrata – pa čeprav najvišjega ranga in visokega moralnega profila – nadomestil sposoben politik z volilno legitimacijo. Na mestu je zdaj vprašanje, če se bo pogoreli politični kader pod varno streho, ki naj bi mu jo še nekaj časa zagotavljala stari-novi predsednik Mattarella in premier Mario Draghi, znal izviti iz objema nemoči, ki ga je razgalilo dogajanje zadnjega tedna v parlamentu. Vtis včeraj je bil, da si bodo (nekateri) politični liderji Mattarellovo potrditev lastili kot politično zmago. Čeprav imamo razloge, da se veselimo obstanka Mattarelle na Kvirinalu, zmagovalcev med politično elito tokrat ni. Prej so poraženci, ki jih v zakulisjih politične scene čakajo noči dolgih nožev.

Ne gre odmisliti ključnega podatka, da bodo prihodnje leto v Italiji parlamentarne volitve in da to, čemur smo bili v predsedniškem konklavu priča, je bilo merjenje moči in vehementen začetek volilne kampanje. Če pa bodo razdiralne silnice omajale sedanjo večino, ki podpira Draghijevo vlado, bodo najvišjo ceno plačali državljani. Odveč je razlagati, da potrebuje država solidno roko, ki bo upravljala z milijardami iz sklada za okrevanje po pandemiji.

Ponuja pa se nam še en premislek, ki se posebej tiče Slovencev v Italiji. Na politično agendo se bo moral vrniti volilni zakon, ki se je doslej utapljal v političnem močvirju. Nova volilna zakonodaja pa bo odločala tudi o tem, če bo manjšina še lahko zastopana v italijanskem parlamentu. Mattarella je izkazal Slovencem v Italiji – a tudi Sloveniji in njenemu predsedniku – pozornost, kakršne ni pred njim noben drug stanovalec Kvirinala. In pokazal je zanimanje, da bi se vprašanje predstavništva razpletlo po pričakovanjih manjšine. Tudi to govori o njegovi vzorni demokratični drži.