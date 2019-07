NARODNI DOM: Opomini iz Ul. Filzi

Ko manjšina nastopa enotno še zmore mobilizirati veliko ljudi. To se je v soboto, 13. julija, lepo pokazalo v Trstu v Narodnem domu. Da smo Slovenci 99. obletnico požiga mogočne stavbe, simbola Slovencev v Trstu, praznovali skupaj, je razlog, da je v Trst prišel tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. To je tudi povedal. Povedal je tudi to, kar so mnogi želeli slišati. Da si namreč želi, da bi prihodnje leto - ob okrogli obletnici - v Narodnem domu stal ob njem tudi naš drugi predsednik, to je Sergio Mattarella, in - dodajamo mi - drugi naš Pahor, to je Boris. In če bo prišel Mattarella, pa tudi če ga ne bo, pričakujemo seveda, da bo v Narodnem domu tudi predsednik deželnega odbora Massimiliano Fedriga. Po včerajšnjem pogovoru na deželi s Pahorjem ni dvoma, da je v svojo beležnico z debelim, rdečim flomastrom obkrožil datum 13. juliji 2020 (ali je to storil kak njegov sodelavec ali sodelavka), to je dan, ko si bo moral pač vzeti čas za nas, pravzaprav za Trst, ki je naše in tudi njegovo mesto. Mesto, v katerem (spravnih) simbolnih dejanj nikoli ni preveč.

Dan za dnem sicer ugotavljamo, da se je ozračje izboljšalo, da Slovenci nis(m)o več problem, da Slovenija in Italija sodelujeta na mnogih področjih. To je seveda res. Vendar ni mogoče hkrati zanikati, da nas je zaradi vsega kar se dogaja v državi, na celini in v svetu strah, da se ne bi kolo zgodovine spet zavrtelo v napačno smer.

Sedanji desnosredinski oblasti, kot manjšinci, ne moremo očitati, da nam nasprotuje, vendar se ne moremo hkrati znebiti občutka, da se ne more otresti tistih svojih sopotnikov, ki na nacionalnih nasprotjih še vedno gradijo svoj politični kapital in jo pogojujejo. »Anti antifašizem,« ki je del sodobne italijanske politične polemike, za primorske Slovence ne more priti v poštev. Tukaj ne more biti nobenega popuščanja, nobenega zamahovanja z roko, nobene ekvidistance med nasprotujočimi si zgodovinskimi tezami z navidezno enakim dostojanstvom, nobenega tehtanja, kaj je volilno bolj donosno. Nasprotno, potrebne se nedvoumne besede, jasno in javno distanciranje.

Na to nas Narodni dom opominja vsak dan.