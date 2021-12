NARODNI DOM: Rim izpolnil prvo obvezo

Izglasovanje vladne uredbe o Narodnem domu ima velik praktični, politični in simbolni pomen. Od danes bodo lahko formalno stekli postopki, ki bodo privedli do vrnitve palače v tržaški Filzijevi ulici slovenski manjšini in sočasno do selitve Visoke šole za tolmače in prevajalce. In to na osnovi časovnice iz memoranduma, ki je bil podpisan lani ob 100-letnici požiga Narodnega doma pod pokroviteljstvom predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja.

Draghijeva vlada in široka koalicija, ki jo podpira, sta v parlamentu izpolnili obljubo, da bo zadeva z Narodnim domom rešena za italijanske razmere v zelo hitrem času. Če bi se vlada odločila za navadni zakonski osnutek, bi postopek, če bi šlo vse po sreči, gotovo trajal več mesecev, če že ne let. Odločitev za uredbo je izraz jasne politične volje Rima v odnosu do slovenske manjšine, Slovenije in konec koncev tudi do Trsta, kjer nekateri sicer še odklanjajo vrnitev Fabianijeve stavbe Slovencem.

Gre predvsem za desno stranko Bratov Italije, ki je na krajevni ravni zelo kritično ocenila spomenico o Narodnem domu ter svoje pomisleke in nasprotovanje izrazila v tržaški mestni skupščini ter v deželnem svetu. Zanimivo, da takšnega nasprotovanja stranke Giorgie Meloni ni bilo slišati v parlamentu. Morda je šlo za brezbrižnost, morda pa so v Rimu desničarji bolj pametni in uvidevni od tržaških somišljenikov, kdo ve. Dejstvo je vsekakor, da desnica v Rimu ni nasprotovala sklepu o Narodnem domu, kar je gotovo dobro in dobrodošlo.

Parlament je s tem ukrepom spremenil zaščitni zakon za našo manjšino. Prvo spremembo v zvezi s financiranjem slovenskih ustanov, organizacij in društev je pred leti predlagala in dosegla poslanka Tamara Blažina, tokratna sprememba pa je prva izrazito vsebinska. To dokazuje, da zaščita iz leta 2001 ni nekaj statičnega in torej nekaj, kar je za vedno, spremembe pa morajo posodobiti in izboljšati zakon, ne pa ga poslabšati ali celo izjaloviti, kot je v preteklosti nekajkrat poskušala narediti desnica. Primer Narodnega doma je primer dobre prakse.