NARODNI DOM: Zakulisne računice

Postopek za vrnitev Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti, ki naj bi ga zapečatili 13. julija s srečanjem italijanskega in slovenskega predsednika Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja ob stoti obletnici njegovega požiga, se nadaljuje, vzporedno pa se krešejo politična mnenja v tržaškem občinskem svetu.

Vračanje poslopja v Ul. Filzi se prepleta z dogajanjem v mestni skupščini, ki se bo morala opredeliti glede spremembe namembnosti občinske stavbe Gregoretti 2 v svetoivanskem parku, v katero naj bi se iz Narodnega doma preselila Visoka šola za prevajalce in tolmače. Ustrezni sklep bo pripravila občinska uprava. Vprašanje pa je, kdaj bo o tem razpravljal občinski svet – in če bo do tega sploh prišlo v tem mandatu. To namreč ni tesno vezano na časovnico vračanja Narodnega doma, čeprav bi bilo dobro, da bi sklep odobrili čim prej.

Prihodnje leto bodo volitve za obnovitev mestne skupščine in izvolitev novega župana. Jasno je, da to pogojuje marsikatero odločitev. Vrnitev Narodnega doma v tem obdobju izkoriščajo člani desne stranke Fratelli d’Italia, ki temu odločno in odkrito nasprotujejo. Ampak dogodek, ki sodi med najpomembnejše v zgodovini slovenske manjšine, bodo skušale najbrž tako ali drugače izkoristiti vse stranke desnosredinske večine. Nedavna proglasitev 12. junija za dan osvoboditve Trsta izpod jugoslovanske zasedbe je bila po oceni mnogih jasen pokazatelj nekega zakulisnega dogajanja. Da skušajo nekateri spet pahniti Trst v preteklost, dokazuje po drugi strani tudi dogajanje v pristanišču.

Tržaški župan Roberto Dipiazza, ki išče primerna politična ravnovesja, je istega dne, ko je njegova uprava napovedala sklep o 12. juniju, v intervjuju za Primorski dnevnik vsekakor javno poudaril, da je treba zakon spoštovati in da pripada torej Narodni dom slovenski narodni skupnosti v Italiji. To je potrdil tudi na nedavnem srečanju s predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenijo Dobrila, predsednikom Sveta slovenskih organizacij Walterjem Bandljem ter generalnim konzulom Republike Slovenije v Trstu Vojkom Volkom, čeprav dodaja, da je »občinski svet suveren«.

Kaj se bo zgodilo v mestni skupščini, za zdaj še ni znano, čeprav kaže, da bodo svetniki predlog o stavbi Gregoretti 2 najverjetneje podprli. To je ne nazadnje tudi v interesu župana, saj bi morali sklep zavrniti njegovi zavezniki oziroma desnosredinska večina. S katerimi glasovi bo sklep sprejet (če bo do obravnave, kot rečeno, sploh prišlo), bomo še videli, nekateri se bodo glasovanja najbrž vzdržali. Po napovedih bodo zanj glasovale stranke opozicije, Lista Dipiazza in stranka Forza Italia, za Ligo se še ne ve. Gotovo je, da potekajo in še bodo potekala tesna medstrankarska pogajanja (Forza Italia npr. predlaga, da bi postala nekdanja vojašnica v Ul. Rossetti v zameno občinska last). Tako obnašanje lokalne politike ni ravno zgledno, še posebno ne pred simbolnim dogodkom in prihodom dveh predsednikov.