NOGOMET: (Pre)ozki pogledi

Začela se je nova (dolga) nogometna sezona. Pričakovanja različnih klubov so različna. Popolnoma se je spremenil »geopolitičen« položaj: po desetletju (in več) Krasove prevlade je zdaj na vrhu Primorje, ki je edina ekipa naših društev v elitni ligi. Na Proseku pa situacija še zdaleč ni rožnata. Najbolj ambiciozen klub je letos Sistiana Sesljan, pri katerem igrajo številni slovensko govoreči nogometaši. Povsem drugačne smernice so si zadali pri Vesni v Križu, kjer so se odločili za strategijo nekdanje Zarje Gaje. To se pravi privabiti medse čimvečje število domačih slovenskih nogometašev.

Pametno. Končno se tudi spreminja trend: klubi več investirajo v mladinski sektor in manj v člansko ekipo. Žal pa vsi delajo zelo razpršeno. Vsak goji svoj vrtiček. Vsi bi radi imeli na svojem dvorišču celotno mladinsko piramido. Otrok pa ni veliko. Še zdaleč ni na vidiku sodelovanj, kaj šele povezovanj. Stara zgodba, ki se še naprej ponavlja. Škoda. Še dobro, da imamo reprezentanco, ki združuje in navdušuje nogometaše. Srčno upamo tudi (vse) klube.