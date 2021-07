OLIMPIJSKE IGRE: »Božanska«

Ko je ne imenujejo Fede, ji pravijo »Božanska« (Divina). In včeraj se je kot taka tudi zapisala v plavalno olimpijsko zgodovino. Italijanski plavalki Federici Pellegrini je uspel veliki met: še petič zapored je nastopila v finalu iste plavalne preizkušnje, njene paradne, 200 metrov prosto. Le Michael Phelps, najtrofejnejši olimpijski tekmovalec vseh časov (skupno je osvojil kar 28 olimpijskih kolajn, samo v Pekingu rekordnih osem zlatih) ima enak primat. »Res, a on je na zadnjem finalnem nastopu zmagal,« je po polfinalni preizkušnji povedala plavalka iz Verone.

Na zadnjem olimpijskem nastopu je bil nastop v finalu tudi cilj. Letvica se je v zadnjih letih močno dvignila navzgor, skoraj dvajsetletna kariera na svetovnem vrhu jo je tudi preveč izmučila, da bi pri skoraj 33 letih lahko upala v kaj več. Je realistka, pozna, kje so meje. Pellegrini sicer še vedno brani svetovni rekord na 200 metrov prosto, ki ga je dosegla na svetovnem prvenstvu v Rimu 2009, ko je prvič stopila na vrh sveta. A najboljša je bila že leto pred tem, ko se je v Pekingu veselila svoje prve (in tudi edine) zlate olimpijske kolajne. Za takrat še ne 20-letnico je bila to sicer že druga olimpijska kolajna, saj je prvo osvojila kot najstnica v Atenah 2004 in je še danes najmlajša olimpijska dobitnica v Italiji. Na olimpijskih igrah je nato zbrala v svoji paradni disciplini še peto (London) in četrto mesto (Rio). Je najtrofejnejša plavalka svetovnih prvenstev, edina, ki je na osmih zaporednih nastopih vsakič osvojila kolajno, od teh štiri zlate – zadnjo pred koronaprekinitvijo leta 2019. Kar devetkrat je v olimpijskem bazenu tudi izboljšala svetovni rekord, to tudi tistega na enkrat daljši preizkušnji 400 metrov. Zgodba Divine pa se nevzdržno bliža koncu. V bazenih prevzemajo sceno mlajše tekmovalke. Tudi najstnice. Prestavitev iger je dovolil ravno to: če so starejši športniki zaradi pandemije morali počakati še leto dni dlje in torej ohranjati formo še 365 dni več kot so sprva pričakovali, pa so mladi imeli ravno toliko časa, da so lahko še dodatno napredovali. To je zgodba sedemnajstletnice Lydie Jacoby, ki je ugnala tudi nesporno favoritinjo na 100 metrov prsno in branilko naslova iz Ria Lilly King. Tu je tudi Avstralka Ariarne Titmus, ki je nepričakovano premagala na 400 metrov prosto ameriško zvezdnico Katie Ledecky, ki je tako doživela prvi poraz po devetih letih. »Sicer pa hvala. Ko ne bi bila tako dobra in nepremagljiva, se sama ne bi prebila tako visoko,« je še ne 21-letna Avstralka dejala poraženi ameriški plavalki. Podobno zgodbo nenazadnje poznamo tudi v smučanju, ko je Tina Maze na hladilniku vsak dan zrla v fotografijo Lindsey Vonn in jo naposled tudi premagala. Šport je tudi to.