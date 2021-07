OLIMPIJSKE IGRE: Drugi najboljši izkupiček kolajn

Le pet tekmovalnih dni (od sobote so srede) je Slovenija na olimpijskih igrah v Tokiu potrebovala za osvojitev štirih kolajn, drugega najboljšega izkupička na poletnih igrah po letu 1991. Več kolajn (pet) so Slovenci zbrali samo v Pekingu 2008, po štiri pa v Atenah 2004, v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016, a je letošnji niz rezultatov že boljši. Z dvema zlatima kolajnama je Slovenija že presegla vse prejšnje tri nastope, saj je bila kolajna zlatega leska v Atenah, Londonu in Riu le ena. Dve zlati (a nič več) je Slovenija osvojila že v Sydneyju z Iztokom Čopom in Rajmondom Debevcem, osmi nastop Slovenije na olimpijskih igrah po letu 1991 pa napoveduje, da bo po beri odličji najboljši. Po uspehih Primoža Rogliča, Benjamina Savška, Tine Trstenjak in Tadeja Pogačarja tudi pekinški rekord (ko je Slovenija osvojila sicer zlato kolajno »samo« s Primožem Kozmusom) ni več tako daleč, če vemo, da ima Slovenija pred sabo še enajst tekmovalnih dni, med športniki pa še kakega aduta. Zagotovo je med favoritinjami za stopničke najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret, tu so košarkarji z Luko Dončićem, metalec diska Kristjan Čeh (z drugim izidom sezone), pa tudi zimzeleni Peter Kauzer zna presenetiti. Morda še kdo. Zgodovina pa se že piše: sedmim športom, v katerih je osvajala že kolajne na prejšnjih igrah – v judu 6 kolajn, atletiki 4, veslanju 5, kajaku/kanuju 3, strelstvu 3, jadranju 3, plavanju 1 –, je dodala še kolesarstvo, morda pa tudi to ne bo vse.

Slovenija je po številu in lesku osvojenih kolajn včerajšnji dan končala na visokem 13. mestu. Više so športne velesile, ki imajo vsaj petkrat več prebivalcev. Po zaslugi dveh zlatih kolajn je celo boljša od Italije, ki na olimpijskih igrah v Tokiu nastopa z rekordnim številom športnikov, 384. Dvomilijonska država vnovič dokazuje, da je pravi športni fenomen. Na najelitnejšem športnem dogodku na svetu jo zastopa 56 športnikov, le peščica več jih je kot italijanskih športnikov doma v rimski pokrajini. Z razliko, da je Rimljanov 4,2 milijona, Slovencev pa enkrat manj.