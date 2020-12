PARITETNI ODBOR: Dejstva in obeti

Eno so dejstva, drugo so obeti.

Eno izmed dejstev je, da je potekel nespodobno dolg čas do imenovanja novega sestava paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine v Italiji. Dvajset mesecev. Da odbor končno spet imamo, nam je v torek sporočil senatorkin tvit. Novi kanali političnega komuniciranja.

Imena imenovanih so bila že lep čas znana. Pričakovali smo le, da jih bo odredba predsednika republike potrdila. In jih je. Kar pritrjuje dejstvu, da pravne službe države niso ugotovile ničesar spornega, niti v pomanjkljivi »paritetnosti« odbora. V odboru je tokrat 14 slovensko govorečih italijanskih državljanov, zakon 38/2001 pa navaja, da odbor sestavlja 20 članov, »med temi je 10 italijanskih državljanov slovenskega jezika«. Že res, slovenske stvari bo rešetala večina članov s slovensko občutljivostjo. Prizadevanjem za sožitje pa manjšinci ne bodo naredili usluge, če ne bodo upoštevali duha zakona. Ta je v omogočanju enakovrednega dialoga med slovensko in italijansko skupnostjo, kar daje odločitvam odbora pravo legitimnost.

Dejstvo je tudi, da se v tokratni narodnostni neuravnovešenosti odbora zrcali razpršenost, razkropljenost, če ne že prava razklanost slovenskih predstavnikov. Poskus, da bi se krovni organizaciji manjšine s sodelovanjem dela politike – prvič – strnili okrog skupnega predsedniškega kandidata, je bil sicer narejen. Nakazoval je korak naprej v preseganju delitev in kakovostni preskok v skupnem nastopanju. Ni pa prodrl do takšne mere, da bi danes lahko z gotovostjo napovedali, kakšen bo razplet predsedniškega dvoboja na ustanovni seji. Sledila je slaba volja, ki je največ škode naredila ravno dialogu med krovnima. Videti sta oddaljeni kot že dolgo ne. Zadnji dokaz je torkovo dogajanje na seji posvetovalne komisije na Deželi, kjer so razhajanja preprečila pripravo enotnega predloga o porazdelitvi državnega denarja, namenjenega Slovencem v Italiji.

Paritetni odbor se je torej materializiral v času velike šibkosti za organizirano manjšino. Veselimo se dejstva, da ga spet imamo. Zares pa se ga bomo veselili, če bo manjšina v njem našla izgubljeno soglasje, če vanj ne bo prenašala sprtosti in če bo na takšen način uresničila najboljše pogoje za dogovarjanje z večinskim narodom. A to je že področje obetov.