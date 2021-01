PARITETNI ODBOR: Preproste stvari

Za navadne smrtnike so politični rituali včasih skrivnostni. Tako je morda komu težko razumljivo, zakaj se je parlament zadnja dva dneva ukvarjal z vladno krizo sredi najhujše zdravstvene krize, kar jih je italijanska republika doživela in ki napoveduje gospodarsko (in socialno) krizo, ki bi lahko po resnosti in trajanju posledic podrla vse rekorde.

Pod rubriko politični rituali naj gre tudi najnovejše dogajanje okrog imenovanja predsednika Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine. V petek naj bi odbor umestili z več kot enoletno zamudo. Tik pred zdajci je skupina Slovencev v Demokratski stranki sogovornikom iz krovnih organizacij Slovencev v Italiji in slovenske stranke predlagala zamenjavo predsednika na polovici petletnega mandata. Zamudi je v določeni meri botrovala tudi predsedniška kandidatura, pa čeprav se je na njen račun zgodilo, česar skupnost Slovencev v Italiji še ni doživela: o imenu kandidata sta se – sicer že pred poldrugim letom – zedinili Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij. Njun enotni nastop je bilo relevantno dejstvo v procesu zbliževanja krovnih organizacij, kar se nam je od vsega začetka zdelo, da je v interesu Slovencev v Italiji. Izbiro sta organizaciji upravičili tudi s kompetencami in izkušnjami kandidata. Čeprav sta organizaciji odraz civilne družbe, je njuna poteza pomenila politični premik, saj ustreza temu, kar bi politika morala biti po definiciji: skrb za skupno dobro.

Paritetni odbor je posvetovalni organ državne vlade in je na voljo tudi deželi, njegova osnovna skrb je izvajanje državnega zakona za zaščito Slovencev. Po pravilniku njegov predsednik sklicuje seje odbora, sestavlja njihov dnevni red – ta zadeva izključno vprašanja, za katera je po zakonu odbor pristojen – in zagotavlja nemoten potek zasedanj. Zakaj naj bi bil predmet političnih razhajanj in igric? Polovični mandat pomeni oslabitev vloge predsednika v odnosu do države in dežele. Pomeni zaviranje izvajanja večletne strategije v delovanju odbora. Pomeni tudi zaviranje procesa obnavljanja kadrov v manjšini in ne nazadnje pomeni ohranjanje klime nezaupanja. Dajmo predsedniku poln mandat, ocenjujmo dobro ali slabo delo njega in odbora ter premike, ki jih bo v izvajanju zakona omogočil.

Zakaj je včasih tako komplicirano razumeti preproste stvari ...