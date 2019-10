PARLAMENT - Folklora ali ekipa

Saj ni nujno, da je včerajšnje (iz)glasovanje slaba novica za slovensko skupnost v Italiji. Morda je zelo dobra.

Pomagajmo si s športno primerjavo. V košarkarski ekipi izstopa bek. Na vsaki tekmi dosega veliko točk. V najbolj kočljivih trenutkih, ko se tekma lomi, mu soigralci podajo žogo, da jo sam že nekako spravi v nasprotnikov koš. Ta košarkar se nenadoma poškoduje. Ne bo mogel več igrati. Kaj sledi?

Dober trener bo težavo obrnil v svojo korist. V igro bo vnesel nove kombinacije in odgovornost, ki jo je prej nosil bek, bo razdelil med ostale člane ekipe. In ekipa bo prava ekipa, kar je v skupinskem športu prednost.

Tudi politika je skupinska panoga. A slovenska manjšina je ves čas imela enega samega parlamentarca in mu nalagala, naj opravi vse, kar je pomembno za skupnost. Eden med devetstopetinštiridesetimi. Zapisano v matematičnem razmerju: 1 : 945.

Seveda, bolje imeti Slovenca v Rimu, kot ga ne imeti. A še bolje bi bilo, ko bi teme, ki so za manjšino pomembne, jemali k srcu tudi ostali parlamentarci in, kajpak, njihove stranke. Pri tem smo – roko na srce – Slovenci v Italiji nespretni: o lastnih težavah se pogovarjamo med sabo, v reševanje zelo redko vključimo italijanske politike. In če že, se 30 let po padcu berlinskega zidu še vedno praviloma naslanjamo le na levo sredino. Ki nam je res dala več kot drugi, a premalo.

Zdaj je torej priložnost, da slovenska manjšina nastopi kot uigrana ekipa. Ne kot skupnost, ki se zadovolji s sedežem v senatu ali poslanski zbornici, ampak kot skupnost, ki hoče dejavno nastopati v italijanskem političnem življenju. To bi pri vseh strankah prebudilo zavest, da Slovenci niso samo folklora, ki ji je treba zaploskati na Slofestu.

Slovenska manjšina je za italijansko državo kulturno bogastvo, ki lahko odpira tudi gospodarske priložnosti. Če bomo strankam to znali povedati, bodo kar same tekmovale med sabo, kdo bo manjšini najboljši prijatelj.