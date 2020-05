PO INCIDENTU: Dogajajo se čudne stvari

Na slovenski zahodni meji se dogajajo čudne stvari. Nazadnje incident v gozdu nad Glinščico. Na odgovor o tem, če je bil ali ga ni bilo, bomo še počakali. Včeraj smo prejeli odgovor obrambnega ministrstva. Da v gozdu ni bilo vojakov in da je »preiskava za zdaj zaključena«. Počakali bomo še na odgovor notranjega ministrstva in koprske policijske uprave, ki tudi preiskuje, ali je pripoved krajana z dvojnim državljanstvom o ponižanju, ki mu ga je vsilil oboroženi uniformiranec, resnična. Naša dolžnost je bila, da smo preverili zanesljivost priče. Dolžnost je bila, da smo pričo spodbudili, naj se zglasi na policiji. Dolžnost je bila, da smo preverili verodostojnost izjav – sicer zaman, ker smo vprašanje na službo vojske za odnose z javnostmi poslali v petek, dan pred objavo, odreagirali pa so včeraj. In naša dolžnost je bila, da tudi te zgodbe s temne strani meje ne zamolčimo. Zato da jo pristojni preiščejo. Saj vpletenost vojske ni edini možni scenarij.

Res čudne stvari se dogajajo na slovenski zahodni meji. Čisto na začetku je bilo enostransko zapiranje meje brez obveščanja sosede. Sredi aprila je bil brutalni napad in grožnje z motorno žago, ki so pričakali italijanskega državljana pri Sežani, potem ko je prečkal mejo in se vračal iz službe domov. Bile so zasute poljske poti na Sežanskem zaradi pritožb krajanov, ker da italijanski državljani nedovoljeno vdirajo z avti čez mejo. Bile so izjave koprskega predstojnika inštituta za javno zdravje o potencialni »virusni bombi« zaradi 5000 Primorcev, ki dnevno hodijo na delo v Trst. Bil je apel županov južnih primorskih občin, naj Ljubljana prehitro ne odpira meje z Italijo. Bilo je prejšnje dni obvestilo štaba civilne zaščite za Notranjsko o poostrenem nadzoru na zeleni meji, ker da so na ozemlju treh obmejnih občin zaznali več sto italijanskih državljanov, ki so prestopali mejo. Bilo je hkrati zagotavljanje hrpeljske županje, da teh bojazni ni zaznala. Bili so in so še telefonski klici v naše uredništvo – tudi včeraj – o stigmatizaciji, ki jo doživljajo italijanski državljani z domom na slovenski strani. O stigmatizaciji in zastrupljenem ozračju.

Bil je včeraj popoln molk vlade o Italiji, kot da bi sosedo zbrisali z globusa. In prišlo je priznanje, da odprte meje z Italijo noče severna soseda obojih. Ali resno mislimo, da vse to ne bo imelo posledic na ozemlju, ki smo ga imeli za zgled uresničenega evropskega ideala? Danes bomo spet čakali na besede, ki jih včeraj ni bilo. Prepotrebne besede.