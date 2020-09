PO VOLITVAH: Stanje duha

Rezultat ustavnega referenduma, četrtega v zgodovini italijanske republike, je jasen. Zaradi številčne konsistence neoporečen. Spremembo ustave, ki bo s prihodnjimi volitvami prinesla za dobro tretjino manjši parlament, je oktobra lani, v četrtem, zadnjem branju, izglasovalo 98 odstotkov poslancev, v nedeljo in ponedeljek pa jo je potrdilo 70 odstotkov državljanov z volilno pravico. Soliden rezultat, ki ga krepi solidna volilna udeležba.

Bolj kot referendum pa bo politična ravnovesja v državi krojil rezultat deželnih volitev. Stebra vladajoče koalicije iz obeh preizkušenj nista izšla zamajana.

Gibanje petih zvezd je na cilj privedlo enega izmed svojih paradnih konj – zmanjšanje števila parlamentarcev, Demokratska stranka pa je obdržala deželi, Toskano in Apulijo, kjer je bila najbolj na prepihu. Izenačeni rezultat je za levo sredino zmaga, kar je dobra popotnica k stabilizaciji vlade Giuseppeja Conteja ravno v trenutku, ko se bo morala spopasti z doslej najbolj zahtevnima nalogama: s takim upravljanjem drugega vala epidemije covida-19, ki bo zaščitilo gospodarske dejavnosti, in z učinkovitim upravljanjem milijard iz evropskega sklada za okrevanje. V igri sta obstanek nacionalnega gospodarstva in verodostojnost pred Evropo.

Volilni izid pa ni pokazal le stanja duha v Italiji, temveč tudi držo Slovencev, ki v volilni kabini izbirajo v skladu z razpoloženjem v državi. Z izjemo Repentabra ni občine s slovenskim županom, ki bi dala zadoščenje »uradni« manjšini in iz bojazni, da se prekine skoraj šestdesetletna prisotnost Slovenca ali Slovenke v parlamentu, prinesla zmago nasprotnikom zmanjšanja števila parlamentarcev.

Sicer bi bila takšna zmaga zaradi krajevnega dometa bolj skromna tolažba.

Zdaj ne gre lizati ran poraza, temveč strniti sile, poiskati v »uradni« manjšini širok konsenz in podporo v politiki Slovenije ter vplivati na novi volilni zakon, od katerega bo izključno odvisno, če bodo Slovenci še imeli svoj glas v italijanskem parlamentu. Od volilnega zakona pa bo predvsem odvisna kakovost politične garniture in novih vlad, ki bodo odraz zmanjšanega parlamenta. Kakovost italijanske demokracije pa bo seveda odvisna tudi od tega, če in kako bodo v njem zastopane manjšine.