POŽAR V MOŠU: Mafija med nami

Visoki ognjeni zublji in orjaški oblak črnega dima nad halo Bertolini v Mošu so daleč naokoli pokazali, da Goriška ni več oaza miru in spokojnosti, ampak le eno tolikih območij, ki jih za svoje umazane posle osvaja organiziran kriminal. Podobno kot se že dolga leta dogaja na obširnih območjih Kampanje, ki se jih je oprijel vzdevek »terra dei fuochi«, ognjena zemlja.

Pisatelj Roberto Saviano je v znameniti Gomorri opisal, kako to deluje. Mafijski posredniki ponudijo pohlepnim industrialcem z bogatega severa posel: namesto dragih postopkov za uničevanje strupenih odpadkov jim nudijo odvoz za polovično ceno ali še manj, bodo že oni poskrbeli. Vse se potem konča v kaki jami, ilegalni deponiji, opuščeni hali. Tekoči odpadki desetletja zastrupljajo podtalnico in povzročajo skokovit porast rakastih obolenj, plastike in drugi gorljivi odpadki se slej ko prej skrivnostno vnamejo in zastrupljajo zrak, pljuča ljudi in pridelke na poljih.

Dve knjigi, Mafia a Nord-Est in Crimini a Nord-Est, sta v zadnjih letih do potankosti razkrili, kako so se lovke ekomafije že globoko oprijele tudi Veneta in Furlanije - Julijske krajine s kako čezmejno projekcijo v smeri Slovenije in Hrvaške, kjer so razne italijanske mafije že dolgo zasidrane. Primer hale Bertolini vsebuje prav vse sestavine tega sistema. Kriminalna združba najame ali odkupi opuščeno halo, jo napolni s strupenimi odpadki in izgine s plenom, plačilom za uslugo brezvestnim industrialcem. Odpadki ostanejo tam, milijoni evrov za sanacijo pa so v breme davkoplačevalcem. Če medtem ne zgorijo.

V Mošu se je morda kaj zapletlo. Vsega ozadja ne poznamo, vemo pa, da so na sodišču prav pred dvema tednoma obsodili tri osebe zaradi ilegalnega skladiščenja 4500 ton posebnih odpadkov iz Slovenije in Veneta, še trije soobtoženi pa so se pogodili za dogovorjeno kazen. Obsojeni so bili tudi na poravnavo stroškov za odvoz odpadkov in sanacijo hale. In glej naključje, hala z odpadki vred je dva tedna po obsodbi zgorela! Ogenj je bil podtaknjen in jasno je, v kateri smeri gre iskati krivca, četudi najbrž ne med šesterico, ampak na kakem višjem kriminalnem nivoju v ozadju.

O prodiranju mafije na Goriško so 24. oktobra v Kulturnem domu v Gorici razpravljali na posvetu združenja Libera. Vodja tožilstva in protimafijskega oddelka Dia v Trstu Antonio De Nicolo, Goričan po rodu, je opozoril na prodor mafijskih poslov v naše kraje in na potrebno po budnosti ne le preiskovalnih organov, ampak tudi lokalnih uprav in prebivalcev.

Ob robu požara v Mošu pa še bridka ugotovitev.

Če sta prefekt in županja Moša takoj odredila potrebne varnostne ukrepe, sta deželna odbornika za zdravstvo Riccardo Riccardi in za okolje Fabio Scoccimarro, na osnovi prvih delnih ugotovitev agencije za okolje Arpa, pohitela s pomirjujočim sporočilom, da veter odnaša dim na redko naseljeno območje in da ni nevarnosti za ljudi. Ni nevarnosti? Ali se pri gorenju 4500 ton plastike ne sproščajo velike količine dioksina, drugi strupeni plini, prašni delci PM10, da ne govorimo o vlaknih iz azbestne strehe hale?