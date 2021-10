PRED VOLITVAMI: Ni nam vseeno

Kapitalna napaka bi bila, če bi pristaniško dogajanje zadnjih dni pahnilo tržaško volilno preizkušnjo tako globoko v ozadje, da bi izgubili percepcijo trenutka, ki ima daljši domet kot demonstracije proti covidnemu potrdilu. Trst je ponovno na križišču. Jutri in v ponedeljek ne bo izbiral le župana, a tudi način, kako se bo spopadal s sedanjim in prihodnjim časom. Mislim, da smo bili pri Primorskem dnevniku dovolj jasni, ko smo ob konkretnih dejstvih ugotavljali, da na volitvah ne izbiramo samo med dvema županskima kandidatoma, ampak tudi med dvema vizijama razvoja Trsta.

Napaka pa bi tudi bila sprijazniti se s prepričanjem, da je zaključek drugega polčasa županske tekme že napovedan, in v nedeljo oditi iz mesta na oddih, v ponedeljek pa hiteti v službo ali po opravkih, ne da bi s svojim glasom soodločali o tem, v kakšnem Trstu bomo živeli. Res je, da je prednost aktualnega župana po prvem krogu volitev velika, prevelika. Kot je tudi res, da je prvi krog pokazal, da se večinski del prebivalstva, ki hodi volit, oklepa desničarskega kreda in se zadovoljuje s kontinuiteto. Ta sloni bolj na karizmi, simpatiji kandidata kot na viziji in strategiji za mesto. Prvi krog pa je tudi pokazal, da je več kot polovica volilnih upravičencev izbrala nedeljski oddih in ponedeljkove opravke brez postanka na volišču. Sto tisoč občanov (!) ni oddalo svojega glasu, sto tisoč občanov lahko omogoči zasuk. Zato naj bo naše prvo sporočilo poziv: jutri in v ponedeljek množično na volišča. Zakaj pa?

Ker nam ne more biti vseeno, da kontinuiteta pomeni še naprej zapostavljanje Slovencev v mestu (slovenski jezik nima še vstopa v dvorano mestnega sveta ...).

Ker nam ne more biti vseeno, da bo s kontinuiteto nacionalistična desnica imela še večjo vlogo v mestni upravi. Tudi tista desnica, ki je pokazala svoj pravi obraz ob koncu prejšnjega tedna med napadom fašističnega tipa na rimski sindikat. Tista desnica, ki je skrivala nezakonite posle črnega lobija. In tista desnica, ki načrtno neti družbeni konflikt in se krepi na račun pandemije.

Ker nam ne more biti vseeno, da s kontinuiteto Trst ne bo znal izkoristiti prednosti svoje zemljepisne lege in priložnosti, ki jih v Evropi ponuja čezmejna kooperacija.

Ker nam ne more biti vseeno, da je v Trstu – mestu z izrednim potencialom že zaradi njegove večkulturne družbe – izvirna kulturna produkcija še preskromna.

Ker nam ne more biti vseeno, da se bodo morale mlajše generacije zadovoljiti s takšnim Trstom.

In ker nam ne more biti vseeno, da ena izmed strank, za katero se zgodovinsko odločajo tržaški Slovenci, tvega ostati pred pragom palače na Velikem trgu.