PRIMORSKI DNEVNIK: Z lahkotnim in zanesljivim letom galeba

»Novodobni!« me je torek zjutraj, na tržaški ulici, nagovorila kolegica. V uredništvu na Montecchijevi 6, kjer ima Primorski dnevnik svoj sedež, nima več pisalne mize. Pred nekaj leti se je upokojila. »Dokončno so mimo svinčena leta Primorskega dnevnika. Mimo je zadnja vez s povojno generacijo. Zdaj je časopis tretjega tisočletja,« je dobro uro kasneje telefonski pogovor začel kolega, ki ravno tako nima več pisalne mize. Ni minilo leto, kar se je upokojil. Mize so se ena za drugo praznile in kmalu znova polnile z mlajšimi obrazi.

Z njimi je prišla osvežitev vsebin in pristopov do dela. Prišla sta nova občutljivost in novo razmerje do okolja. Prišli so znanje in kompetence, s katerimi smo zagnali sodoben splet in iz dnevnika naredili večplatformni medij. Prišlo je tudi prepričanje, da bomo sebi in dnevniku pripravili prihodnost, če ga bomo povezali z mlajšimi bralci. Prepričanje mora rojevati jasne cilje, načrt in dejanja. Prišlo je še zavedanje, da smo s prenovo v lastnih vrstah pridobili človeški kapital, sijajen kolektiv profesionalcev, novinarjev in drugih poklicnih profilov. Skupnosti, ki ji Primorski dnevnik pripada, smo tako pokazali smer.

Zavedamo se, da je bila Primorskemu dnevniku v zibelko položena skrb za socialno pravičnost. Položena mu je bila posebna skrb za jezik, ki ga izgubljamo. Z novimi časi, ki niso več nabiti z ideološkimi razlikovanji in obrambno držo, je prišla tudi skrb, da skupnost, ki ima Primorski dnevnik za svojega, usmerjamo v iskanje normalnega življenja, v oplajanje družbe večinskega naroda. Jezikovno in kulturno obvladovanje prostora, ki mu meja ni več ovira, pa je prednost. Za mlade v iskanju dela je konkurenčna prednost! Sprejemamo tudi nalogo, da bomo poiskali pot do teh, ki se ne prepoznavajo v organizirani manjšini, in v jezikovno mešane družine, ki so v mestih in na robovih našega naselitvenega prostora pravilo, ne izjema. Slovencem v Italiji bo Primorski dnevnik najbolje služil, če bo spremljal takt njihovega življenja. Če bo skupnost naklonjeno in kritično ocenjeval, zapostavljal proglase in napovedi brez učinka, izpostavljal dejanja in dosežke. Če bo širil obzorje. Z lahkotnim in zanesljivim letom galeba.